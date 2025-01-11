الموت هدية رأس السنة.. تفاصيل التحقيقات في قتل عاطل لزوجته بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التحقيق في واقعة اتهام عاطل بقتل زوجته خنقًا في منطقة الزوايدة بحي المنتزه ثان، إثر مشاجرة بينهما بسبب عدم إحضار الزوج هدية رأس السنة الجديدة لزوجته.

وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال الجيران وشهود العيان.

كان قسم شرطة المنتزه ثالث تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من عاطل يفيد قتله زوجته خنقا بسبب خلافات زوجية بينهما، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المتوفاة "أ.م.م" ربة منزل، مسجاة بأرضية الشقة سكنها بعقار في منطقة الزوايدة بالمنتزه، ترتدى كامل ملابسها، ووجود سحجات حول الرقبة.

واعترف المتهم "أ.أ.أ"، 30 سنة، عاطل، أمام ضباط المباحث بنشوب مشادة مع زوجته بسبب عدم تبادل الهدايا معها بمناسبة رأس السنة الجديدة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال "هـ.م.م"، 30 سنة، شقيقة المجني عليها، قالت إن المتهم كان لا يعمل وشقيقتها وأسرتها هم من كانوا يتولون الإنفاق على المنزل، مشيرة إلى أن المتهم كان دائم التعدي بالضرب على شقيقتها وسبق وهددها بالقتل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث وباشرت النيابة العامة التحقيق.