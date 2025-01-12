خنقها في ليلة رأس السنة.. المتهم بقتل زوجته بالإسكندرية يمثل الجريمة (التفاصيل)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بوجه شاحب ونظرات متوترة، نزل الشاب الثلاثيني «أ. أ»، عاطل، من سيارة الشرطة، محاطًا بقوة من المباحث وفريق من النيابة العامة، في منطقة الزوايدة بريف المنتزه شرق الإسكندرية.

المتهم، الذي اعترف بقتل زوجته خنقًا إثر مشاجرة بسبب عدم إحضاره هدية بمناسبة رأس السنة الجديدة، تم اصطحابه إلى موقع الجريمة لتمثيل كيفية ارتكابها.

وسط حراسة أمنية مشددة وأمام جهات التحقيق بنيابة المنتزه ثالث، أوضح المتهم خلال المعاينة التصويرية كيفية خنق زوجته بالضغط على قصبتها الهوائية حتى سقطت على الأرض دون حراك.

تحرك المتهم في مسرح الجريمة ليسرد التسلسل الزمني لتفاصيل الواقعة، مرددًا "مكنش قصدي أقتلها" في إشارة منه إلى أن نيته لم تكن إنهاء حياتها.

وتوافقت المعاينة التصويرية مع اعترافات المتهم خلال التحقيقات، وبعد انتهاء المعاينة، تم نقل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة خشية تعرضه لاعتداء من بعض الأهالي الذين عبروا عن استيائهم قائلين: "حرام عليك، هي عملت لك إيه؟".

وأمرت النيابة العامة بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية النهائي للمجني عليها، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة.

كان قد تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من المتهم يفيد بقتله زوجته خنقًا بسبب خلافات زوجية بينهما، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المتوفاة "أ.م.م"، ربة منزل، مسجاة على أرضية الشقة سكنها بعقار في منطقة الزوايدة بالمنتزه، ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجات حول الرقبة.

واعترف المتهم "أ.أ.أ"، 30 سنة، عاطل، أمام ضباط المباحث بنشوب مشادة مع زوجته بسبب عدم تبادل الهدايا معها بمناسبة رأس السنة الجديدة، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

أفادت شقيقة المجني عليها بأن المتهم كان عاطلاً عن العمل، وأن شقيقتها وأسرتها كانوا يتولون الإنفاق على المنزل، مضيفة أنه كان دائم التعدي عليها وسبق أن هددها بالقتل؛ كما أكدت والدة المجني عليها أن المتهم حاول قتل ابنتها من قبل.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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