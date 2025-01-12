لخلاف على قيمة جمعية.. "علقة موت" لربة منزل ونجلها في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيبت ربة منزل ونجلها بإصابات بالغة في قرية ميت خميس بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء بالضرب من جارتها ووالدة الجارة، بسبب خلاف مالي حول جمعية مالية شهرية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، فيما تم ضبط المتهمتين بارتكاب الواقعة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة العام بوصول "حنان. ف. ح. ا"، 44 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ونجلها "محمد. ت. ع. ع"، 17 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث. وأفادت المصابة الأولى بأن المعتديتين هما "بوسي. م. ر"، 25 عامًا، ووالدتها "نجلاء. م. ع"، 50 عامًا، وقامتا بالاعتداء عليهما بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية كانت بحوزة المتهمة الأولى.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف نشأ بسبب اشتراك الجميع في جمعية مالية شهرية، حيث حصلت المتهمتان على دفعات مبكرة ولم تسددا المستحق عليهما لاحقًا، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي.

تم ضبط المتهمتين وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الأداة المستخدمة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.