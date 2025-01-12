ننشر التقرير الطبي لوكيل إدارة البحث الجنائي المصاب في الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

تعرض العميد هشام الهلالي، وكيل إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، لإصابة جراء إطلاق نار خلال مداهمة بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس.

حصل "مصراوي" على التقرير الطبي للحالة الصحية للمصاب، حيث أظهر التقرير وجود جرحين مع آثار حروق حولهما. وتم إجراء أشعة على الساعدين للاطمئنان على حالته الصحية.

كان اللواء الدكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات من تحريات سرية بقيام عناصر إجرامية بتحويل إحدى المناطق في قرية ديمشلت إلى بؤرة لتجارة المخدرات.

تم تشكيل مأمورية بقيادة العميد هشام الهلالي بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمداهمة الموقع. وأثناء العملية، أطلق العناصر الإجرامية النار من أسلحة آلية وخرطوش على القوات، التي بادلتهم إطلاق النار لإسكات مصدر النيران.

أسفرت العملية عن إصابة وكيل إدارة البحث الجنائي البالغ من العمر 45 عامًا. كما ضبطت القوة كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية وألقت القبض على عدد من العناصر الإجرامية.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في تمشيط المنطقة لضبط باقي المتورطين.