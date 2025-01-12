إصابة وكيل إدارة البحث الجنائي في مداهمة أمنية بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

أصيب العميد هشام الهلالي، وكيل إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بطلقات نارية على يد عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية تتاجر في المواد المخدرة بقرية ديمشلت، مركز دكرنس. حيث تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في محاولة لإنقاذه.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات حول قيام عدد من العناصر الإجرامية بتجارة المواد المخدرة في بؤرة بقرية ديمشلت.

تم إعداد مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بقيادة العميد هشام الهلالي، وبالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس. وخلال مداهمة البؤرة، أطلق عدد من العناصر الإجرامية النار من أسلحة آلية وخرطوش، فبادلتهم القوات لإسكات مصدر إطلاق النار.

أصيب العميد الهلالي خلال المداهمة، فيما عثرت القوة الأمنية على كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى ضبط بعض العناصر الإجرامية بحوزتهم المواد المخدرة.

انتقل مدير أمن الدقهلية ومدير المباحث الجنائية ومفتش الأمن العام إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج. فيما تواصل الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة لضبط باقي العناصر الإجرامية.