60 متسابقًا من 25 دولة.. انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انطلقت فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني "الفائزون"، اليوم الأحد، بمشاركة 60 متسابقًا من 25 دولة حول العالم.

تنافس المتسابقون في ثلاثة فروع رئيسية: حفظ القرآن الكريم، الصوت الحسن في تلاوة القرآن، والإنشاد الديني. أشرفت على المنافسات لجنة تحكيم مكونة من نخبة من المحكمين الدوليين والمصريين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لضمان الشفافية والنزاهة في التقييم.

أشادت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالمستوى الرفيع الذي قدمه المشاركون، مؤكدة على أهمية المسابقة في تعزيز رسالة الأزهر الشريف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال من خلال القرآن الكريم وفنونه.

من جانبه، أكد الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، أن المسابقة تُعد حدثًا عالميًا يحمل رسالة مصر الحضارية والدينية، ويعكس ريادتها في دعم العلوم الإسلامية والقرآن الكريم.

وأضاف أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يعزز مكانتها الدولية كوجهة للتسامح والتعددية الثقافية، ويبرز دورها كمركز للوسطية ونشر القيم الإنسانية. لافتًا إلى أن زيارة المتسابقين الأجانب تسهم في تنشيط القطاع السياحي والاقتصادي، حيث تتيح لهم فرصة التعرف على المعالم الثقافية والحضارية لمصر.

تنطلق الفعاليات الختامية للمسابقة في نهاية يناير الجاري، وتقام النسخة الثامنة من المسابقة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتحمل النسخة الحالية اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. وتشارك في الفعاليات شخصيات من كبار المسؤولين المصريين.