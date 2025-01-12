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بالصور.. محافظ أسوان يتابع بروفة سيناريو التعامل مع الأزمات

04:00 م الأحد 12 يناير 2025
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    محافظ أسوان يتابع بروفة سيناريو التعامل مع الأزمات (2)
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أسوان - إيهاب عمران:

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماع خلية الأزمة لتنفيذ سيناريو محاكاة لعدد من الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وقال كمال، إن ذلك الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية للتأكيد المتواصل على استعداد منظومة إدارة الأزمات والطوارئ والمراجعة الدورية لجاهزية المعدات والموارد المتاحة لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التكامل بين جميع الأجهزة المعنية لضمان التعامل الفعّال مع أي أزمة محتملة، مشيراً إلى استمرار تنظيم مثل هذه التدريبات لضمان الجاهزية التامة والإختبار الدورى لفاعلية خطط الطوارئ الموضوعة وتحسين كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة أي تحديات مما يساعد على حماية أمن وسلامة المواطنين وتقليل آثار الأزمات السلبية.

إسماعيل كمال محافظ أسوان عمرو لاشين عبدالفتاح السيسى مصطفى مدبولى
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