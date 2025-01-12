بالصور- الفيضة الكبرى تخالف التوقعات في الإسكندرية.. ماذا حدث في أول أيامها؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسًا مشمسًا مائل للدفء على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وذلك عكس توقعات هيئة الأرصاد الجوية تزامنًا مع أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و12 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 11كم/ الساعة، فيما انخفضت الرطوبة لتسجل 48%.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، ويصاحبها نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة "الفيضة الكبرى"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة يصل حد الصقيع، لمدة 6 أيام.

وفي سياق متصل، تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار.

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