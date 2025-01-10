"يفيض فيها البحر وتتوقف الملاحة".. كل ما تريد معرفته عنه نوة الفيضة الكبرى- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس واستمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية متوقعة هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، اليوم الجمعة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار.

ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته من معلومات عن "نوة الفيضة الكبرى":

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار شديدة جدًا.

- سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير.

- تبدأ نوة الفيضة الكبرى في النصف الأول من شهر يناير كل عام، بدءًا من يوم 12 يناير، قد تبدأ مبكرًا أو تتأخر يوم أو أكثر.

- تستمر نوة الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام.

- موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يأتي بعدها نوة "الغطاس" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 3 أيام.