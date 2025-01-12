طرح 55 مدرسة للتطوير في المنوفية باستثمارات 244 مليون جنيه

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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن طرح 55 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لرفع كفاءتها وتطويرها بجملة استثمارات بلغت 244 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2024/2025.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن قطاع التعليم يعد واحدًا من أهم القطاعات الحيوية ويقع على رأس أولويات منظومة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية والتركيز على ما يهم المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات وفق أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة تلك المدارس ستتم خلال فترة الإجازة الصيفية حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وبما لا يؤثر على انتظام سير العملية التعليمية.

ووجه المحافظ مدير عام الهيئة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس وسرعة البدء في التنفيذ والتطوير وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة العملية التعليمية، وذلك في ضوء التنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدًا في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.