ما الذي دفع طالباً لقتل زميله بالشرقية؟.. والدة ضحية معهد التكنولوجيا تكشف سبب الجريمة -صور

محافظات - مصراوي:

داخل حرم المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، تحول خلاف بين طالبين إلى جريمة قتل بشعة، حيث أقدم أحد الطلاب على طعن زميله بطريقة وحشية، ليفارق الحياة في مشهد مروع أثار دهشة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وترك الجميع في حالة من الصدمة والذهول.

بدأت القصة عندما انتهى "خالد عطية" 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، من أداء امتحان، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع زميله "أحمد" الذي كان ينتظره ممسكًا أداة حادة "سلاح أبيض"، وفجأة انقض عليه ووجه إلي زميله طعنات متتالية لم يتمكن الأخير من الدفاع عن نفسه، ليفارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة.

وبدورها تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى ورود بلاغا من قسم شرطة أول العاشر يفيد بإبلاغ مستشفى الغندور التخصصي باستقبالها طالب من طلاب الفرقة الأولى من معهد العاشر التكنولوجي يعاني من أثر طعنة نافذة بالصدر.

وكشفت إدارة المستشفى عن إجراء جراحة عاجلة للطالب وتقديم الخدمة الطبية له على وجه السرعة، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت وقتئذ جهات التحقيقات.

وفي وقت لاحق تمكن ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من إلقاء القبض على الطالب المتهم بإنهاء حياة زميله، وجرى إحالته للجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وفى تصريحات صحفية لها، كشفت والدة المجني عليه، أن الحادث وقع بسبب محاولة ابنها الدفاع عن زميلة له كان المتهم يضايقها، قبل أسبوع من الواقعة.

وأضافت أن المتهم استغل انتهاء الامتحان لتنفيذ مخططه، حيث استعان بزميلين آخرين للتعدي عليه داخل حرم المعهد، مما يدل على تخطيط مسبق لارتكاب الجريمة.

واتهمت أم الضحية، إدارة وأمن المعهد بالتقصير، مشيرة إلى أن نجلها ظل ينزف دون أن يتدخل أحد منهم لإسعافه أو نقله إلى المستشفى الذي يبعد أمتار قليلة عن المعهد، وذكرت أن زملائه هم من حملوه ونقلوه سيرًا على الأقدام إلى المستشفى ولكنه نزف كميات كبيرة من الدماء فارق على إثرها الحياة، مطالبة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة ومحاسبة المقصرين داخل معهد التكنولوجيا.

وأثارت الجريمة موجة من الغضب والاستياء فى محافظة الشرقية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، مطالبين بالقصاص العادل للجاني، وحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، كما دشن نشطاء هاشتاج "حق خالد لازم يرجع" للتعبير عن تضامنهم مع أسرة الضحية.

من جهته نعى المعهد العالي التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، الطالب المجني عليه، داعين له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين اتخاذ المعهد كافة الإجراءات القانونية اللازمة من جهة الإدارة.

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