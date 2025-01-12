صيانة طلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي في مدن القناة -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:



أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن متابعة أعمال الصيانة بجميع محطات الرفع ومعالجة الصرف الصحي بمدن القناة: السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكاملة طاقته الإنتاجية، والتأكد من صلاحية المولدات وطفايات الحريق، واتباع تعليمات التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وأكد، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من اصلاح طلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي رقم 5، وذلك بعد خروجها من البيارة وعمل الصيانة الكاملة وتنزيلها والتشغيل بمعاونة الورشة الفنية بالشركة، وإصلاح طلمبة رقم 2 بمحطة رفع رقم 5، وإصلاح الطلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي رقم 8 بعد خروجها من البيارة وعمل الصيانة، وإصلاح طلمبة بخط السيب النهائي بمحطة معالجة فنارة، والانتهاء من صيانة محبس طرد طلمبة 4 لمحطة رفع أبو عطوة.

وشدد أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال الصيانة التي تتم لطلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، منها محطة مياه كومباكت سرابيوم، وسرابيوم المرشحة، ومحطة عدلو، وهاويس سرابيوم، ومتابعة أعمال صيانة محطة رفع صرف صحي جمال عبد الناصر، ورفع صرف صحي 1، ورفع صرف صحي رقم 2، ومحطة رفع صرف صحي الخفاجات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والمُخلفات والمواد الصلبة، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي.