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إصابة 4 موظفين بتعليم الوادي الجديد في حادث تصادم

08:41 م السبت 11 يناير 2025

إصابة 4 موظفين بتعليم الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم سيارة مزدوجة كابينة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بلودر على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة .

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارة دوبل كابينة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بلودر بطريق موط الدهوس بمركز الداخلة.

ونتج عن الحادث اصابة: محمد منصور يوسف 51 عاما، أيمن أحمد حنفي 49 عاما، سعد عاشور منصور 55 عاما، سيد ابراهيم غريب 55 عاما.
جرى الدفع بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة موظفين حادث سيارة تصادم سيارتين
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