ضبط الطالب المتهم بقتل زميله في المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان

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الشرقية- ياسمين عزت:

تمكن ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على الطالب المتهم بإنهاء حياة زميله بطعنة نافذة بالصدر في المعهد التكنولوجى بمدينة العاشر من رمضان، وتم إحالته للجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى ورود بلاغا من قسم شرطة أول العاشر يفيد بإبلاغ مستشفى الغندور التخصصي باستقبالها طالب من طلاب الفرقة الأولى من معهد العاشر التكنولوجي يعاني من أثر طعنة نافذة بالصدر.

وأكدت التحريات الأولية أن الطالب المجني عليه والمدعو خالد.م يبلغ من العمر 20 عاما لقي مصرعه بطعنة نافذة بالصدر على يد أحمد.م 20 عاما، إذ قام بطعنه بسلاح أبيض بعد الانتهاء من الامتحان.

وأفاد المستشفى بأنه تم عمل جراحة عاجلة للطالب وتقديم الخدمة الطبية له على وجه السرعة، إلا أن الطالب توفى متأثرا بإصابته، تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت وقتئذ جهات التحقيقات.

من جهته نعى المعهد العالي التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وفاة الطالب المجني عليه داعين له بالرحمة والمغفرة مؤكدين على اتخاذ المعهد كافة الإجراءات القانونية اللازمة من جهة الإدارة.

وساد حزن كبير بين طلاب المعهد العالي التكنولوجي فضلا عن تداول خبر مقتل الطالب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا مستنكرين واقعة القتل وحمل طالب سلاح أبيض داخل الحرم الجامعي.

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