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طعنة بعد الامتحانات.. طالب يقتل زميله بمعهد التكنولوجيا في العاشر من رمضان

04:56 م الجمعة 10 يناير 2025

طالب يقتل زميله بمعهد التكنولوجيا في العاشر من رمض

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الشرقية- ياسمين عزت:

لقي طالب مصرعه جراء إصابته بطعنة نافذة بالرئة على يد زميله بمعهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر خلافات بينهما بعد الانتهاء من الامتحانات.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يشير إلى ورود بلاغا من مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر من رمضان، يؤكد استقبالها شاب يدعى "خالد.م" يبلغ من العمر 20 عاما، ويدرس بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، ومقيم بذات المدينة، مصابا بجروح نافذة بالصدر.

وأفاد المستشفى أن الطاقم الطبي أجرى للطالب كافة الإجراءات الطبية اللازمة بالتدخل الجراحي لإنقاذه وبعد وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة إلا أنه توفي متأثرا بإصابته. تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة الواقعة والتحقيق فيها.

وأفادت التحريات الأولية أن زميل المجني عليه المدعو "أحمد.م" ويبلغ من العمر 20 عاما، بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي طعنه بسلاح أبيض بعد الانتهاء من الامتحانات على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وأمرت الجهات المعنية بإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه، كما أمرت بالتحريات الكاملة حول الواقعة للوقوف على أسبابها.

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