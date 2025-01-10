فيديو.. أقارب ضحايا عقار أسيوط المنهار: القدر لم يمهلهم للانتقال إلى منزل جديد

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قال عبد الناصر، أحد أقارب ضحايا حادث انهيار منزل بني شقير، إن الضحايا كانوا يخططون للانتقال إلى منزل جديد، لكن القدر لم يمهلهم، وانهار المنزل عليهم.

وأوضح أن الأجهزة الكهربائية التي تم استخراجها من تحت أنقاض المنزل المنهار تخص الضحايا، نافياً وجود أي تجهيزات لزفاف.

وأصدرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، تصريحًا بدفن جثامين 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، والذي أسفر أيضًا عن إصابة 6 آخرين.

وقام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة موقع الحادث اليوم، وأمر بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسؤولي الإدارة الهندسية بمركز منفلوط لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة، لتحديد مدى تأثرها بالانهيار. كما وجه برفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، وإعداد تقرير عن أسباب الحادث.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات والإعانات العاجلة وصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.

تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بعزبة دمنهور التابعة لقرية بني شقير.

وانتقل المحافظ يرافقه خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى موقع الحادث للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكد المحافظ أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية، بما في ذلك الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة، للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج 5 جثث ونقلهم لمستشفى منفلوط، وإنقاذ 4 مصابين تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط، كما خرج 5 أشخاص من المنزل قبل الانهيار.

توجه المحافظ إلى مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من الحادث، يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وتابع حالة المصابين التي تنوعت بين إصابات خفيفة ومتوسطة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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