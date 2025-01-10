ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في أسيوط إلى 6 وفيات و6 مصابين

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أسيوط - محمود عجمي:

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار منزل من 3 طوابق بقرية دمنهور التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط؛ إلى 6 وفيات و6 مصابين.

وأعلنت أجهزة محافظة أسيوط وفاة الحالة السادسة، وهي "سحر. ن. س"، بعد وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصاباتها.

عقب الحادث، انتقلت لجنة هندسية تشكلت من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بمركز منفلوط إلى موقع الحادث لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة، وذلك لتقييم مدى تأثرها بالانهيار وفحص سلامتها الإنشائية. كما تم تكليف اللجنة برفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من إجراء المعاينات الأولية وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الحادث.

أصدر محافظ أسيوط توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الموقع، كما كلف اللواء الدكتور هشام أبو النصر، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم المساعدات والإعانات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا، بما في ذلك صرف التعويضات المالية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحوادث.

وتوجه محافظ أسيوط إلى مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من الحادث، حيث كان يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على الحالات التي تراوحت إصاباتها بين الخفيفة والمتوسطة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع متابعة حالتهم حتى تماثلهم للشفاء التام. كما أكد على تقديم الدعم الكامل للمصابين وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.