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بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم بالإسكندرية (صور)

06:10 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم
  • عرض 5 صورة
    بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم
  • عرض 5 صورة
    بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم
  • عرض 5 صورة
    بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم
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الإسكندرية - محمد البدري:
تصوير: مصراوي

استقبلت الفنانة بدرية طلبة مساء اليوم عزاء زوجها، المخرج والمؤلف المسرحي مصطفى سالم، في دار مناسبات المنارة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والزملاء من الوسط الفني، الذين حرصوا على مواساتها في مصابها الأليم.

وكانت جنازة الراحل قد أُقيمت أمس الأحد في مسجد العمري غرب الإسكندرية، قبل دفنه بمقابر العمود في منطقة كرموز.

مصطفى سالم، الذي رحل مساء السبت، يُعد من أبرز المؤلفين والمخرجين في المسرح المصري، حيث ساهم بشكل كبير في دعم وتقديم موهبة زوجته بدرية طلبة للجمهور. وقد اشتهر بأعمال ناجحة، أبرزها مسرحية عيال تجنن التي عُرضت عام 1994 وشكلت نقطة تحول في مسيرته الفنية.

تعاون سالم مع زوجته بدرية طلبة في عدة أعمال مسرحية ناجحة، ما جعلهما ثنائيًا مميزًا في عالم المسرح. إلى جانب مسرحية عيال تجنن، كتب وأخرج العديد من الأعمال التي لاقت إشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.

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