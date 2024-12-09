ضبط لحوم وزيوت وسجائر غير مطابقة للمواصفات فى جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملات على أماكن تداول السلع الغذائية وغير الغذائية والمخابز داخل 4 مدن بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع مظاهر الغش.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى شن الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري بمدن رأس سدر، وأبورديس، شرم الشيخ، طور سيناء".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط والتحفظ على 35 كيلو جرام من البانيه بدون أي بيانات وغير مصحوب بفواتير دالة على مصدرها، و 51 عبوة زيت فرامل وسيلكون حرارة وماء ردياتير منتهى الصلاحية، إضافة إلى تحري. محضر غش تجارى لعدد 891 عبوة زيوت وكريمات، ومحضر غش ل 17 قاروصة سجائر بعدد 170 علبة غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها.

وأكد أنه جرى تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لإنتاجها خبز غير مطابق للوزن والمواصفات، وتحرير 57 محضرا متنوعا بواقع 20, محضر عدم إعلان عن الأسعار، و26 محضر عدم حمل شهادة صحية، و11 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.