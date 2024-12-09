استبعاد مدير ووكيل مدرسة إعدادية بكفر محفوظ فى الفيوم

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الفيوم - حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، كل من مدير ووكيل مدرسة الشهيد صبحي عبد القادر الإعدادية بقرية كفر محفوظ التابعة لإدارة طامية بالفيوم، وذلك لعدم انتظام العملية التعليمية وتأخر المعلمين فى الحضور للمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة، على مدير إدارة طامية التعليمية بسرعة بتكليف أحد المعلمين الأكفاء بإدارة المدرسة بشكل مؤقت.

وفى السياق، نفسه زار الدكتور قبيصى مدرسة طامية الإعدادية بنات، حيث أشاد بانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، بحضور عماد فكري وكيل إدارة طامية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية، وناقش الطلاب علمياً على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة المشاركة الإيجابية فى مبادرة الفيوم تتحدث ومبادرة قرأت لك، وتفعيل جميع الأنشطة التربوية اللازمة، لأنها عامل جذب للطلاب للمدرسة، كما تعمل على زيادة متعة وجاذبية الطلاب للتعلم.

و فى ختام جولته أكد مدير تعليم الفيوم، أن الانضباط والالتزام فى المدارس هو معيار النجاح الأساسى وطابور الصباح يعكس الصورة الحقيقة للمدرسة سلباً أو إيجاباً مضيفا :"أنه كما نشيد بالمنضبطين في العمل، علينا محاسبة المقصرين".

ومن جانب آخر تابعت الدكتورة رحاب عريق وكيل المديرية، مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسى، وأشادت بانتظام العملية التعليمية وأوصت بتكريم مدير المدرسة وعدد من المعلمات.