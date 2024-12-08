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إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

08:43 م الأحد 08 ديسمبر 2024

تسمم غذائي - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت فتاتان بتسمم غذائي، بعد تناولهما وجبة فول وطعمية فاسدة في مسكنهما بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول الطالبتين "جهاد.ط.ع"، 19 عامًا، و"منة.م.ر"، 18 عامًا، إلى المستشفى التخصصي مصابتين بمغص وقيء، نتيجة الاشتباه في تعرضهما لتسمم غذائي.

وعقب الفحص، تبين أنهما تناولتا الوجبة داخل شقتهما بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية.

تم تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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