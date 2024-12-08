بالصور.. إصابة 5 عمال في حادث سير بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم الأحد، على طريق إدفو مرسى علم.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بوقوع حادث انقلاب السيارة التي كانت تقل مجموعة من العمال، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي في إدفو لتلقي العلاج.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.