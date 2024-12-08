مشروعات تنموية جديدة لتعزيز صناعات التمور بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، اللواء أ.ح مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، لبحث عدد من المشروعات التنموية المزمع إقامتها في المحافظة بالتعاون مع الهيئة.

تضمن اللقاء مناقشة إنشاء مجمع للصناعات الحرفية، وتطوير خطوط الإنتاج بمجمع تمور الخارجة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتصنيع شكائر الزماط، وإنشاء خط تعبئة وتغليف إضافي لخدمة المجمع ومصانع التمور في المحافظة، والمقرر تنفيذها بالشراكة مع الهيئة وبالتنسيق مع مركز تطوير الصناعات الغذائية.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى دراسة إنشاء مجمع متكامل للنباتات الطبية والعطرية بمركز الفرافرة، وذلك لزيادة العائد الاقتصادي لهذه النباتات وتوفير فرص عمل جديدة.