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خصومات 20%.. إقبال كبير على سوق اليوم الواحد في العجمي -صور

02:46 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    إقبال كبير على سوق اليوم الواحد في الإسكندرية (4)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، الأحد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وكان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وجه بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتغطية كافة الأحياء استجابة لمطالب المواطنين بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ويضم سوق اليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بالبيطاش بجوار ديوان حي العجمي 30 منفذًا لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بنسبة خصم 20%

وتتواجد في محيط السوق سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وشركة مياه الشرب والفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

منطقة البيطاش حي العجمي سوق اليوم الواحد أحمد خالد محافظ الإسكندرية
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