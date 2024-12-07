مادة عالية التركيز.. إحباط محاولة تهريب مخدر جديد في مطار شرم الشيخ

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف مدير إدارة الجمرك، محاولة تهريب كمية من مادة يشتبه أن تكون مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة طائرة شركة بيجاسوس القادمة من صبيحة، اشتبه مأمور الجمرك المكلف بالعمل على اللجنة الجمركية في "راكب يحمل جواز سفر أمريكي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بعدما بدا عليه الارتباك ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray، تلاحظ وجود مواد عضوية مشبوهة، وبتفتيشها تبين وجود 6 أكياس و 5 برطمانات مختلفة الأحجام بوزن واحد كيلو و300 جرام يشتبه أن تكون مادة مخدرة.

بدوره أكد رئيس مباحث المخدرات بالمطار، أن المادة المضبوطة نوع جديد من مادة مخدرة عالية التركيز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2024، وإحالة الراكب للنيابة المختصة.