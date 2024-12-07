طبيبة وابنها.. ننشر صور ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا

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الغربية - مروة شاهين

حصل "مصراوي" علي صورة الطبيبة أسماء شوقي، وابنها مالك محمد، اللذين لقيا مصرعهما في حريق هائل داخل منزلهما، الكائن في أحد الشوارع المتفرعة من شارع المتوكل، بمدينة طنطا.

ومن جانبها نعت مديرية الشئون الصحية بالغربية بقيادة الدكتور أسامة احمد بلبل، الفقيدة، وقدمت واجب العزاء إلى أسرتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطار من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل في الطابق الأخير من منزل مكون من 4 طوابق، وارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد كثيف للدخان.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإطفاء، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، وتبين، وفاة طبيبة، تدعى أسماء محمد شوقي 36 عاما، وابنها مالك محمد علي الحفناوي 12 عاما، وإصابة طفلتها ليلى محمد علي الحفناوي 4 سنوات، بتوقف في عضلة القلب والتنفس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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