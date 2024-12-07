"اتعلم صنعة".. مبادرة جديدة بـ 54 مدرسة فنية في الإسكندرية |الشروط المطلوبة

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "اتعلم صنعة" بمدارس التعليم الفني "الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي"، وذلك في تخصصات مطلوبة بسوق العمل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي بديوان المديرية، اليوم السبت، إن المبادرة تهدف لتشجيع وتدريب الشباب على تعلم الحرف والمهن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأضاف أن المبادرة غير قاصرة على طلاب المدارس فقط وليست مقيدة بسن معين بل متاحة لخريجي الجامعات لتوفير فرص تدريب في العديد من التخصصات، مع تطبيق لائحة مالية معتمدة من وزارة التربية والتعليم لرسوم التدريبات.

وأوضح أبو زيد، أن المبادرة يجري تطبيقها في جميع المدارس الفنية والتي يبلغ عددها 54 مدرسة على مستوى المحافظة، والحصول على شهادة من المدرسة بالتدريب، مع إمكانية الحصول على شهادة من وزارة العمل توثيقًا لشهادة التدريب للعمل بها في الخارج.

وأشار إلى أن المدارس الفنية الصناعية تضم كفاءات عالية من المعلمين والمدربين، وورش مجهزة على أعلى مستوى، وتوفر أكثر من 15 تخصص في الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل.