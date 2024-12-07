إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:



أُصيب 12 شخصًا بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "ميت غمر - المنصورة"، أمام قرية بشلا بمحافظة الدقهلية.

أسفر الحادث عن تعرض المصابين لكسور وجروح قطعية ورضوض، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

شملت قائمة المصابين السيد محمد السيد (27 عامًا) ومنه الله أشرف فتحي (26 عامًا) وكلاهما من محافظة الشرقية، حيث أُصيبا بكدمات وكسور بالساق. كما أُصيب محمد السيد الطنبولي (57 عامًا) بكسر في الساعد، وأحمد حامد محمود (28 عامًا) بكسر وكدمات، بالإضافة إلى السيد محمد السيد (14 عامًا) بكسر في الترقوة. كذلك، تعرضت إيمان محمد عبدالهادي (20 عامًا) لجرح قطعي بالقدم وشروق شوقي عبدالحميد (20 عامًا) لخلع في الكتف.

وتضمنت الإصابات أيضًا يارا علي عبدالعال (18 عامًا) وآلام بالظهر، وصباح محمد عبدالعال (65 عامًا) بجروح متهتكة، وإيمان شعبان عبدالحفيظ بارتجاج، وأحمد محمد حسين (37 عامًا) بكسر في الفخذ.

تحرر محضر بالواقعة، بينما تعمل الأجهزة المعنية على التحقيق في ملابسات الحادث وتسهيل حركة السير بعد رفع آثار الحادث من الطريق.