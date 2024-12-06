مصرع شخص فى الدقهلية على يد جاره بسبب حرق مخلفات زراعية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه، متأثرا بإصابته التي لحقت به على يد جاره بقرية كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نتيجة قيام المجني عليه بحرق مخلفات زراعية بأرضه وامتداد النيران لأرض المتهم.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام القديم، بوصول شخص يدعى "محمد فوزى أحمد رمضان، 42 سنة، فلاح، مقيم بكفر البرامون"، مصابًا بنزيف داخلى بالمخ وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، واتهمت أسرة المجني عليه " عامر س.م.ال. 48 سنة، فلاح، بالتعدي على المجنى عليه ونجليه أحمد، 19 سنة، طالب بمعهد فنى صحى، وفوزى، 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى بعد قيام المتوفى بإشعال النيران فى مخلفات زراعية داخل أرضه، وامتدت النار لأرض المتهم والتهمت كمية من القش، وأثناء ذهاب القاتل لمنزل الضحية لعتابه، نشبت بينهما مشاجرة، وتعدى المتهم عليه بالضرب على رأسه بحجر، ما تسبب فى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

بدورها تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.