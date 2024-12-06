5 جثث و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة فى ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا، ومصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية" في ترعة الفاروقية بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وضمت قائمة المتوفين: "عبير. س" 48 عامًا، و"زياد. أ" 8 أعوام، و"أحمد. س" 38 عامًا، "ومحمد. س" 55 عامًا، و"إسلام. ع" 27 عامًا.

بينما شملت قائمة المصابين: "ياسر. خ" 45 عامًا مصابًا بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، "عفيفي. س" 54 عامًا مصابًا بقطع بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد. أ" 54 عامًا مصابًا بكسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد، "هدى. أ" 40 عامًا مصابًا بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع، "سحر. أ" 45 عامًا مصابة بكدمات، "مهران. م" 5 أعوام، وشخص آخر مصاب بكدمات بسيطة لم يتم نقله للمستشفى.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود متوفين ومصابين.

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