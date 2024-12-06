مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء سقوط سيارة فى ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة تمناية في الترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعي الشرقي، أمام قرية الشيخ امبادر دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة في ترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ومأمور وضباط المركز لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة "تمناية" على الطريق الزراعي السريع الشرقي أمام قرية الشيخ امبادر اختلت عجلة القيادة بيده السائق ما نتج عنه انقلابها في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق من الجهة الشرقية؛ بسبب انفجار أحد إطارات السيارة.

نتج عن الحادث مصرع 5 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.