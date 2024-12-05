ضبط عاطلين بحوزتهما 6 كيلو حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقي رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ القبض على عاطلين متهمين بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، من خلال ترويجه على عملائهما في نطاق مدينة دسوق والمناطق المجاورة لها.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط وحدة مباحث قسم شرطة بندر دسوق كل من "م.خ.م"، 24 عامًا، عاطل، و"م.ا.ف"، 25 عامًا، عاطل، ويقيمان بمدينة دسوق، وبحوزتهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب أشرف عبد الحكم، معاون مباحث القسم، حول قيام المتهمين بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، من خلال ترويجه على عملائهما في نطاق مدينة دسوق.

تم تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم تحت إشراف اللواء خيري نصار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، وتوجهت نحو تواجد المتهمين بعد ثبوت صحة المعلومات الواردة.

ألقي القبض على المتهمين، وبحوزتهما 6 كيلو حشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4900 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة". تم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقرا بحيازتهما المضبوطات بغرض الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والمطواة بقصد الدفاع.

حُرر بذلك المحضر رقم 13724 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.