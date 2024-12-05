وفاة مسن أثناء الصلاة داخل مسجد في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

توفي شخص في العقد السابع من العمر أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط مدينة بني سويف، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في المسجد قبل نقله إلى المستشفى التخصصي.

كان المصلون قد فوجئوا بسقوط "حمدي.م"، 62 عامًا، مقيم في شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، مغشيًا عليه أثناء صلاة المغرب. وأسرع أشقاؤه، الذين كانوا بصحبته لحضور عقد قران في المسجد، بنقله إلى المستشفى. وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه فارق الحياة.

وأعرب عدد من الحاضرين في المسجد عن حزنهم الشديد على فقدانه، مؤكدين أنه كان يتمتع بدماثة الخلق والسيرة الطيبة، مشيرين إلى أن حسن خاتمته لم تكن من فراغ بل نتيجة أعماله الطيبة.