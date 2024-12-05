ننشر تفاصيل واقعة فقع معلمة عين تلميذ فى الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

كشفت تحريات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة حول واقعة إصابة تلميذ في عينه بفقدانه البصر، وذلك أثناء تدخل معلمة بأحد المعاهد الأزهرية فى قرية بنى صالح، لفض مشاجرة بينه وبين زميله.

ووفقًا لما أفادت به مصادر أمنية، فإن العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، توصل إلى أن المشاجرة اندلعت بين تلميذين بالمعهد الأزهري الابتدائي بالقرية، وحين تدخلت المعلمة "هـ" (30 عامًا) لفض الاشتباك، وهي تحمل عصا خشبية، اخترقت قطعة من العصا عين أحد التلاميذ، مما تسبب في إصابته بجروح بالغة.

وأسفر الحادث عن فقدان التلميذ لتوازنه وسقوطه مغشيًا عليه، حيث تم نقله على الفور إلى قسم العيون بمستشفى جامعة الفيوم لإجراء جراحة عاجلة في محاولة لإنقاذ عينه.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من الدكتور محمد صفاء عرفة مدير المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الفيوم، بوصول تلميذ مصاب بعينه اليسرى ويحتاج لتدخل جراحي سريع، وجرى عمل المحضر اللازم، وقررت نيابة مركز الفيوم، التحفظ على المعلمة.