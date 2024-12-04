بحوزتهما مخدرات بـ2 مليون جنيه.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما، اليوم الأربعاء، في أسيوط، بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، قيام العنصرين بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فضلًا عن كونهما متهمين في عدة قضايا منها الشروع في القتل وحيازة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وإطلاق الأعيرة النارية، وصدر بحقهما أحكام بالسجن المؤبد.

تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وعند استشعارهما بوجود القوات، بادرا بإطلاق النار، مما دعا القوات للتعامل معهما، وأسفر ذلك عن مصرعهما، وضبط بحوزتهما 6 قطع أسلحة نارية، وكمية كبيرة من المخدرات منها 150 كيلو جرامًا من البانجو، و4.5 كيلو جرام من الحشيش، و1.5 كيلو جرام من الشابو، وكمية من الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.