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بالصور- توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري إثر انقلاب تريلا في قليوب

03:47 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تريلا في قليوب
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تريلا في قليوب
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تريلا في قليوب
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تريلا في قليوب
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري في منطقة منطي بقليوب، اليوم الأربعاء، توقف حركة المرور اتجاه السلام، بسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا".

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل أعلى اليوترن فوق الطريق الدائري أمام نزلة منطي قليوب اتجاه السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل "تريلا" إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتوقف حركة "اليوترن" أعلى الدائري اتجاه السلام.

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب، ومعدات الوحدة المحلية من لوادر لرفع السيارة وآثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ولم يسفر الحادث عن وجود أي مصابين، وجرى ضبط السائق بمركز شرطة قليوب، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الطريق الدائري تريلا منطقة منطي
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