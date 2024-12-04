بالصور- توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري إثر انقلاب تريلا في قليوب

سفاح النساء في الغربية: "حاولت الانتحار مرتين بعد جرائمي"- فيديو وصور

اعترافات صادمة لسفاح الغربية: قتلت زوجتي وهي حامل.. وأول ضحية كانت

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري في منطقة منطي بقليوب، اليوم الأربعاء، توقف حركة المرور اتجاه السلام، بسبب انقلاب سيارة نقل "تريلا".

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل أعلى اليوترن فوق الطريق الدائري أمام نزلة منطي قليوب اتجاه السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل "تريلا" إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتوقف حركة "اليوترن" أعلى الدائري اتجاه السلام.

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب، ومعدات الوحدة المحلية من لوادر لرفع السيارة وآثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ولم يسفر الحادث عن وجود أي مصابين، وجرى ضبط السائق بمركز شرطة قليوب، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.