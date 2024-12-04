"اتجوزت 5 مرات وقتلت 4 سيدات".. سفاح الغربية: "أنا عار على أهلي"- فيديو وصور

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الغربية- مروة شاهين:

في مشهد مؤثر داخل قفص الاتهام، اعترف "عبد ربه .م" المتهم بقتل أربع سيدات في محافظة الغربية والمعروف إعلاميًا بـ "سفاح سيدات الغربية"، بندمه العميق على الجرائم التي ارتكبها.

وقال المتهم وهو يبكي خلال مثوله أمام محكمة جنايات المحلة: "أنا عار على أهلي وأغضبت ربنا مع ضحاياى من السيدات". وأضاف السفاح وهو ينتظر النطق بالحكم: "أنا اتجوزت 5 مرات وقتلت 4 سيدات بخلاف زوجتي، وأنا ندمان على كل جرائمي".

جاءت هذه التصريحات أثناء جلسة محاكمته، حيث لم يخفِ المتهم أسفه العميق على أعماله الوحشية، مؤكداً أنه أصبح في حالة من الندم الشديد على ما اقترفته يداه.

ويواجه المتهم اتهامات بقتل أربع سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام أسلحة حادة، منها سكاكين وسواطير. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد العثور على جزء من جسد إحدى ضحاياه بترعة الخضراوية في مارس الماضي. وأقر المتهم بارتكاب الجرائم خلال التحقيقات، واعترف بتفاصيلها أمام النيابة.

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