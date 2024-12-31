العثور على جثة شاب داخل مخزن محمصات بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر العاملون بمخزن محمصات في منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان على جثة شاب ثلاثيني أثناء ساعات العمل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العاشر الجامعي.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوجود بلاغ عن العثور على جثة شاب يدعى خالد.م، وهو عامل من محافظة أسيوط ومقيم بمنطقة المرج، يعمل في المخزن منذ شهرين فقط.

أوضح العاملون أن الشاب كان يعاني وعكة صحية خلال الأيام الماضية وكان يتخذ من المخزن مأوى للنوم. وأثناء دعوتهم له لتناول وجبة العشاء، فوجئوا بوجوده جثة هامدة داخل المخزن.

انتقلت قوة أمنية من مباحث العاشر من رمضان إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة. وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.