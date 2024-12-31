غرفة طوارئ وفرق انتشار سريع.. خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا مع مديري الإدارات الفنية بالفرع، لمناقشة خطة التأمين الطبي خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، تنفيذًا توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

ووجه مدير عام فرع الهيئة، خلال الاجتماع برفع درجات الاستعداد بجميع منشآت الفرع لاستقبال الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد لعام 2025، وتعزيز تواجد الأطقم الطبية بالطوارئ ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع.

وأكد أنه جرة تشكيل غرفة للطوارئ وإدارة الأزمات يتم متابعتها والتواصل معها على مدار الـ 24 ساعة، والتنسيق مع غرف الشبكة الوطنية الموحدة بالمنشآت.

وطالب بتكثيف تواجد فرق رضا المنتفعين داخل المنشآت الطبية والمرور اليومي على المنشآت الطبية لضمان تقديم أفضل خدمات صحية طوال فترة الاحتفالات وأعياد الكريسماس، والتشديد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت بالفرع، وذلك حرصًا على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.