اخترق قلبه مسمار.. معجزة طبية تنقذ طفلا من موت محقق بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعى فى إنقاذ حياة الطفل آدم أحمد 8 أعوام من مدينة طهطا، وذلك بعد إصابته أثناء اللعب بمسمار معدنى كبير اخترق جدار الصدر واستقر فى البطين الأيمن للقلب مع وجود نزيف كبير حول القلب، موضحًا أن تلك الجراحة من العمليات الكبرى التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجرائها.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إنه تم على الفور دخول الطفل للعمليات وإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الصدر، واستخراج المسمار المعدني وتفريغ النزيف وإصلاح الفتق بالبطين الأيمن، وتم تحسن الطفل بشكل كامل وخروجه من المستشفى بعد خمسة أيام من الجراحة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن إدارة الجامعة وإدارة المستشفى تحرص على تسهيل العقبات أمام هذه الجراحات؛ لإنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى أن القسم يعد المركز الرئيسى الوحيد لاستقبال مثل تلك الحالات من محافظة سوهاج، والمحافظات المجاوة، وبنسب نجاح عالية.

وذكر الدكتور عصام البدرى رئيس قسم جراحة القلب والصدر أنه تم إجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور خالد عبدالعال أستاذ جراحة القلب والصدر ووكيل كلية الطب، أجراها الدكتور أيمن أحمد عبدالمطلب مدرس، والدكتور زياد عصام اللبيدي مدرس مساعد، والدكتور محمد أشرف مختار معيد بالقسم، وضم فريق التخدير الدكتور مصطفى كمال والدكتورة مادونا سمير، ومن فريق التمريض محمد صلاح وحافظ عبدالباسط ونهاد عبدالعزيز.