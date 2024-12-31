"ماما نويل" توزع الهدايا.. احتفالات الكريسماس في شرم الشيخ "شكل تاني"

جنوب سيناء – رضا السيد:

تزينت المنتجعات السياحية والشوارع والميادين، والكنائس بمحافظة جنوب سيناء، ابتهاجًا باحتفالات الكريسماس ورأس السنة، واستقبال عيد الميلاد المجيد، وتزيين واجهات الفنادق بالأنوار التي ظهرت بشكل رائع بعد إنارتها، ووضع أشجار الكريسماس أمام المحال التجارية وفي مداخل الفنادق، إضافة إلى إعداد برامج غنائية واستعراضية، ومأكولات ومشروبات مع إضاءة كافة المناطق داخل الفنادق بالألوان الذاهية وأشجار الكريسْماس.

كما جرى تأمين الكنائس قبيل قداس رأس السنة الميلادية، وأعلنت مديرية الأمن حالة الاستنفار لتأمين الكنائس، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، وقامت بتمشيط الشوارع بمحيط الكنائس وتكثيف الخدمات والتمركزات الأمنية في الأماكن المخصصة لها حرصًا على سلامة المواطنين، والدفع بسيارات التدخل السريع لنشر الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.

وشهدت أسواق هدايا احتفالات الكريسماس اليوم إقبالًا من قبل المواطنين والسائحين، على الرغم بعد ارتفاع أسعارها نتيجة لاستيراد أغلبها من الخارج بالعملات الصعبة.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبللو، أسقف جنوب سيناء، قداس رأس السنة الميلادية، وأُغلق الشارع المؤدى إلى كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ بوضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات، كونها تستعد لتنظيم سهرة روحية بمناسبة استقبال العام الجديد 2025 مساء اليوم، ويليها صلاة رأس السنة، وقداس العام الجديد الذي يمتد حتى الساعات الأولى من الصباح

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه يقوم بمتابعة الاستعدادات وتفقد الحالة الأمنية، مؤكدًا أن كافة الجهات المعنية جاهزة لاستقبال السائحين للمشاركة في احتفالات رأس السنة، بداية من مطار شرم الشيخ الذي تزين بأشجار الكريسماس، الشوارع والميادين بكافة المدن، وواجهات ومداخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

أكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه المحافظة تشهد استعدادات أمنية مشددة، وتأمين الكنائس وانتشار الدوريات المتحركة بمداخل ومخارج المدن، موضحًا أن نسبة الإشغالات في جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بلغت 100% لأول مرة منذ عدة أعوام، وذلك تزامنا مع فتح أسواق سياحية جديدة وتوافد سائحين إنجلترا، وروسيا، وألمانيا وكازاخستان وإيطاليا والتشيك والمجر وبولندا وبلاروسيا، ولبنان والسعودية والأردن.

على جانب أخر، قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ استعدت لحفل ليلة رأس السنة بإقامة الحفلات يحييها مطربين أجانب ومصريين، وتزين الفنادق والمنتجعات السياحية بالألوان الحمراء ومجسمات بابا نويل وعربات أعياد الميلاد، مؤكدًا أن نسبة الاشغالات السياحية هذا العام تفوق الأعوام الماضية.

وأوضح أن بابا نويل يتجول داخل الفنادق ليوزع الهدايا على الأطفال في جو من البهجة والسرور، والتقط الأجانب الصور التذكارية مع بابا نويل وسط أجواء احتفالية وكرنفالية مميزة، إضافة إلى ارتداء الفتيات ملابس بابا نويل والتجول داخل المنتجعات السياحية وعلى الشواطئ للرسم على وجوه الأطفال أشكال كرتونية بالألوان المبهجة، وتوزيع المشروبات على السائحين، والتي جرى إعدادها لاحتفالات الكريسماس.

وأكد أن السائحين أعربوا عن سعادتهم بوجودهم في منتجعات شرم الشيخ خلال احتفالات رأس السنة، التي جرى تجهيزها وسط أجواء مميزة من الأمن والطبيعة الجبلية التي تجذب الأبصار، إضافة إلى جودة وحسن الضيافة من جميع العاملين بالقطاع السياحي.







