القبض على سائق "توك توك" متهم باستدراج طفلة للتحرش في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شاب عشريني، يعمل سائق "توك توك"، وذلك لاتهامه باستدراج وخطف طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات والتحرش بها جنسيًا.

وبحسب البلاغ الذي تقدمت به أسرة الطفلة "لوجي.ال.ح" إلى مركز شرطة بلبيس، فإن المتهم ويدعى "حسن.خ.ع" (20 عامًا) استغل عمله كسائق توك توك لاستدراج ابنتهم إلى منطقة مهجورة بالقرب من الكلية الجوية بمدينة بلبيس، حيث قام بمحاولة التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها.

وأوضحت الأسرة في بلاغها أن الطفلة كانت قد خرجت لشراء بعض الأغراض من محل بقالة قريب، إلا أنها تأخرت في العودة بشكل غير معتاد. وبعد بحث مكثف، تلقت الأسرة اتصالًا من أحد المارة أفاد بعثوره على الطفلة وهي في حالة بكاء شديد بالقرب من الكلية الجوية.

وذكرت الطفلة في شهادتها بعد عودتها إلى أسرتها، أن سائق التوك توك طلب منها توصيلها، ثم انطلق بها بسرعة إلى مكان خال من المارة وبدأ في التحرش بها، قبل أن يتركها ويهرب.

وفور تلقي البلاغ، قام الرائد محمود مرتاح، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، بتشكيل فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده إلى مركز الشرطة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.