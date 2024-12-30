محافظ جنوب سيناء: 12 ألف سائح يشاركون في احتفالية القديسة كاترين (صور)

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الموسم الشتوي، حيث شارك أكثر من 12 ألف سائح في احتفالية عيد القديسة كاترين داخل الدير، التي أقيمت في بداية ديسمبر الجاري.

مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين

استقبل المحافظ اليوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين.

المشروع من أهم مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية في مجالات السياحة الدينية، والبيئية، والتراثية، والتاريخية.

أكد المحافظ أن المشروع يحظى بمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ مباشر تحت إشراف رئيس الوزراء. كما شدد على التزام الجهات المنفذة بالمعايير الأمنية، البيئية، التراثية، والأثرية.

تطوير البنية التحتية ومشروعات الحماية

تفقد الوزير والمحافظ مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق مطار سانت كاترين - كمين النبي صالح، بطول 9 كيلومترات، وأعمال الحماية من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ الإنارة واللوحات الإرشادية. واستمعا لشرح تفصيلي حول سير العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

منطقة الزيتونة

شملت الجولة التفقدية منطقة الزيتونة، التي تعد جزءًا من مشروع "التجلي الأعظم". تحتوي المنطقة على 21 مجمعًا سكنيًا تضم 564 وحدة، بواقع 26 وحدة في كل مجمع، إلى جانب منشآت خدمية متكاملة تهدف لتوفير بيئة متطورة للسكان.

الأهمية الاستراتيجية للمشروع

أوضح المحافظ أن مشروع "التجلي الأعظم" يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز القيم الاقتصادية، السياحية، الدينية، البيئية، والأثرية للمدينة.

كما أشار إلى أهمية دمج المجتمع المحلي في المشروع لتعزيز روح الانتماء والاستفادة من التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، التي تم تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ أكثر من 20 عامًا.

توجيهات بالالتزام بالمواعيد المحددة

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني، مؤكدًا على أهمية تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.