"الإعاقة ليست عجزًا".. جامعة الجلالة تحتفل بطلابها ذوي الهمم -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

نظّم القطاع الصحي بجامعة الجلالة الأهلية، احتفالية لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، تحت شعار "الإعاقة ليست عجزًا"، بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي وبالتنسيق مع كليات الصيدلة والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، ووحدة تكافؤ الفرص وخدمة المجتمع.

وجرت الاحتفالية برعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وبحضور عمداء الكليات ومديرو برامج القطاع الصحي، بمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف الكليات الطبية، وتهدف الاحتفالية إلى تعزيز قيم التنوع والاندماج المجتمعي، وتسليط الضوء على القدرات المختلفة لذوي الهمم، مع التأكيد على أهمية دورهم الفاعل في المجتمع.

وأكد الدكتور سمير الجزار عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، أهمية تسخير كافة الإمكانات لدعم وتمكين ذوي الهمم، لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع، مع تسليط الضوء على أهمية احتوائهم وضمان اندماجهم مع زملائهم.

وأشادت الدكتورة سلمى دوارة مستشار رئيس جامعة الجلالة للقطاع الصحي، بدور الجامعة في تقديم بيئة شاملة وداعمة للجميع، من خلال هذه المبادرات التي تُبرز قيم المساواة وتؤكد على أن الإنجازات لا تحدها الإعاقة، بل يعززها العزم والإرادة.

كما دعت الدكتورة دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، إلى الاستمرار في تطوير المبادرات التي تعزز قيم العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلي أن الجامعة أطلقت منذ عامين مبادرة "بنكمل بعض" بهدف تحقيق التكامل لدعم إبداعات ذوي الهمم، وتوفير كافة أنواع الدعم لهم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وتخلل الاحتفالية العديد من الأنشطة التي تناولت التطورات التكنولوجية في المجال الطبي لدعم ذوي الهمم على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية، وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين ذوي الهمم.

وقدم الطلاب ذوي الهمم فقرات مميزة خلال الاحتفالية، حيث أظهروا مواهب متنوعة نالت إعجاب وتقدير جميع الحضور، مما يعكس الإصرار والإبداع الذي يمتلكه هؤلاء الطلاب.