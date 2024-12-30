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صحة الشرقية تكثف جهود مكافحة البعوض والحشرات الطائرة

12:38 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    جهود مكافحة البعوض والحشرات الطائرة
  • عرض 3 صورة
    جهود مكافحة البعوض والحشرات الطائرة
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الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية جهودها لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة في أماكن توالدها بالترع والمصارف، وذلك باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش الأرضية.

كما شملت الأعمال مكافحة يرقات البعوض على التجمعات المائية، بالإضافة إلى مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة في المساجد ودور العبادة ودورات المياه ومقالب القمامة العمومية، باستخدام الرشاشات الظهرية.

تم تنفيذ أعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، ومكافحة القوارض الناقلة للأمراض وذبابة الرمل على جحور القوارض، مع إجراء التصنيف الحشري للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار أمراض مثل الملاريا والفلاريا.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة للوقاية من الأمراض المعدية. وقدم الشكر لفرق العمل المشاركة على جهودهم المبذولة لضمان صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

مكافحة ناقلات الأمراض صحة الشرقية مكافحة البعوض
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