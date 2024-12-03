تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الغد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة الغد الأربعاء، لاستكمال فض الأحراز وعرض الفيديوهات والمحادثات التي هي عبارة عن شات بين المتهم الأول والثاني.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن أمر الإحالة في القضية جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة كلي جنوب بنها، اتهام النيابة العامة لكل من: طارق أنور عبد المتجلي، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة، القليوبية - علي الدين محمد علي محمد الزيات، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، وذلك لارتكابهما جريمة في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مع كون المتهم الثاني طفلاً تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة عامًا ميلاديًا.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، حيث اتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه. بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك عقاقير طبية وحزامًا جلديًا، وتوجه إلى المقهى حيث كان المجني عليه، ثم استدرجه إلى منزله. هناك سقاه مشروبًا يحتوي على العقاقير، ثم خنقه بحزامه، وأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

وقد اقترنت الجريمة بجناية أخرى، حيث قام بخطف الطفل بالتحايل، من خلال استدراجه بإيهامه بتقديم هدية له في منزله.

أما المتهم الثاني، فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث حرضه واتفق معه على خطف الطفل وقتله، وأمده ببيانات العقاقير المستخدمة، مما أدى إلى تنفيذ الجريمة كما هو موضح بالتحقيقات.