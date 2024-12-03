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إصابة 8 فتيات بإغماء أثناء أداء اختبار جامعي في بني سويف

07:18 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

جامعة بني سويف التكنولوجية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت 8 فتيات بإغماء داخل مقر المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أثناء أداء اختبار خاص بالجامعة التكنولوجية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من المستشفى التخصصي بوصول "حبيبة. ع. م"، 18 عامًا، و"إنجي. ع. ع"، 18 عامًا، و"عطيات. م"، و"فاطمة. ع"، 18 عامًا، و"رحمة. س. خ"، 19 عامًا، و"أمنية. م"، 18 عامًا، و"رحاب. ع. ع"، 18 عامًا، و"دعاء. ر. س"، 18 عامًا، مصابات بإغماء أثناء أدائهن اختبارًا خاصًا بالجامعة التكنولوجية.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهن، وحُجزن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية.

جامعة بني سويف التكنولوجية إغماء فتيات بني سويف
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