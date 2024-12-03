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نجاة محافظ بورسعيد من صعق كهربائي خلال تفقده حريق مدرسة وإصابة حارسه الشخصي- صور

03:21 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نجاة محافظ بورسعيد من صعق كهربائي خلال تفقده حريق مدرسة
  • عرض 4 صورة
    نجاة محافظ بورسعيد من صعق كهربائي خلال تفقده حريق مدرسة
  • عرض 4 صورة
    نجاة محافظ بورسعيد من صعق كهربائي خلال تفقده حريق مدرسة
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجا اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من حادث صعق كهربائي، خلال تفقده مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق المحدود الذي نشب داخل مخزن بالمدرسة، وذلك للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة.

وأصيب علاء المحمدي، الحارس الشخصي لمحافظ بورسعيد، بصعق كهربائي، بعدما تدخل ونجح في إبعاد المحافظ، ونُقل الحارس إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعاد محافظ بورسعيد إلى مكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد بعد الاطمئنان علي الطلاب.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقا بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي حريق مدرسة صعق كهربائي
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