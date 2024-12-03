المنيا-جمال محمد:

نعى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي نظيره السابق، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقدم كدواني، بخالص العزاء والمواساة في وفاة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وأصدر المحافظ الحالي بيانا جاء فيه: باسم محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، نتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.