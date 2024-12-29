السجن 5 سنوات لعامل قتل ابنه في مشاجرة عائلية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على عامل بعد إدانته بقتل ابنه خلال مشاجرة عائلية في قرية بني يحيى بمركز القوصية بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد على بكر وناصر فؤاد .

تعود تفاصيل القضية رقم 32812 لسنة 2024 جنايات مركز القوصية إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بوقوع حادث إطلاق نار في قرية بني يحيى ووجود جثة.

انتقل معاون وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود جثة لشاب يدعى "حسام نزيه ع."، وبسؤال زوجته، أكدت أن والد المجني عليه "نزيه ع. ع."، 44 عامًا، هو من ارتكب الجريمة. وأوضحت أنه أثناء تواجدها وزوجها في شقتهما بمنزل المتهم، فوجئا بصعود المتهم وطرقه باب الشقة، وعندما فتح الباب كان يحمل سلاحًا ناريًا وطلب منهما مغادرة المنزل. ووقعت مشادة بينهما، أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا على رأس زوجها، مما أدى إلى وفاته.

توصلت تحريات إلى أن المشادة الكلامية بين المتهم ونجله المجني عليه نشأت بسبب خلافات عائلية، حيث قام المتهم بإحضار سلاح ناري "فرد خرطوش" وأطلق عيارًا ناريًا صوب نجله، مما أدى إلى وفاته.